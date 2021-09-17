Телеграм выбирает, Европа – газует, мигрантов – сажают

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В понедельник в Московской области в лесу возле деревни Бужаниново нашли тело 67-летней женщины, которую изнасиловали и убили. Следственные органы оперативно задержали подозреваемых – двоих граждан Таджикистана, которые работали на строительстве частного дома. После обнаружения трупа около трехсот жителей Бужаниново устроили народный сход, потребовав закрыть общежитие, где жили мигранты. По словам местных жителей, мигранты и раньше неоднократно приставали к женщинам и девочкам. Власти практически сразу выполнили требование жителей и вывезли гастарбайтеров на автобусах.

«Kotsnews» отмечает, что ситуация с преступностью приезжих с годами лучше не становится:

«По поводу Бужанинова, если смотреть на проблему в многолетней динамике, удручает то, что ситуация с годами только ухудшается. Я давно в профессии, поездил по подобным историям. И убедился, что когда припрет, бизнес вполне справляется и без гастарбайтеров из Средней Азии. Так было в Калязине, когда мигрантов вывозил ОМОН на своих автобусах. Так было в Хотьково после убийства русского парня, когда местные перекрыли дороги».

Официальный канал губернатора Московской области Андрея Воробьева «Воробьёв LIVE» представляет позицию главы региона:

«Безопасность жителей не должна ставиться под угрозу, поэтому все подобные места, вызывающие у людей тревогу и беспокойство, в ближайшие дни проверят правоохранительные органы. Те, кто нарушают наши законы, обязательно понесут наказание. К нам каждый год приезжают сотни тысяч людей из разных стран. И большинство честно и добросовестно трудится, порою очень тяжело, чтобы заработать на хлеб и прокормить семьи. Мы относимся к этому с пониманием. Но любые правонарушения и, тем более, преступления, совершенные мигрантами, должны и будут жестко пресекаться».

«АДЕКВАТ» потрясен позицией россиян, которые в подобных ситуациях призывают быть терпимее:

«Среднестатистический россиянин менее образован и знает меньше, чем преподаватель университета в Душанбе и в Бишкеке, который вряд ли залезет с ногами на лавочку в вагоне метро. Встречаем: социолог Варшавер из РАНХиГС учит аудиторию правильно относиться к трагедии в подмосковном Бужаниново, где наши трудолюбивые друзья и братья изнасиловали и убили пенсионерку, а заодно к трудолюбивым друзьям и братьям как явлению. На многих экранах настойчиво доказывает, что ничего особенного не происходит, что надо снижать тревожность "местных", потому что она необоснованна, что надо благодарить судьбу уже за то, что у нас нет этнических гетто, как в европах, и далее, и далее – пересказывать и то противно».

СМИ сообщили, что журналисту, который освещал убийство пенсионерки в Бужаниново, грозят уголовным делом. Депутат Госдумы Александр Хинштейн обещает взять ситуацию на контроль:

«Если журналист рассказал правду, а не фейк, никакие преследования за это ему не должны грозить. Комитет Госдумы по информполитике обязательно будет держать ситуацию на контроле. Уверен, то же сделает и Союз журналистов России. Что же касается самой ситуации в Бужаниново, то это лишнее подтверждение необходимости ужесточать миграционное законодательство, о чем не раз мы заявляли с коллегами».

