Телеграм выбирает, Европа – газует, мигрантов – сажают
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Госдума и её выборы
Сегодня началось трехдневное голосование, в ходе которого гражданам России предстоит избрать депутатов Госдумы, глав 11 регионов и депутатов законодательных органов власти 39 субъектов.
Член Общественной палаты России Александр Малькевич в своем канале «Media Малькевич» пишет о видеонаблюдении на выборах:
«Центры общественного наблюдения будут работать все три дня голосования по всей стране. В том числе главный Ситуационный центр в Общественной палате России. Ситуационный центр ОП РФ будет круглосуточно наблюдать за голосованием на выборах в Госдуму. При этом международным наблюдателям будет обеспечен полный доступ к центрам, где будет осуществляться видеонаблюдение. Эта же возможность есть и у журналистов: они могут присутствовать в центрах видеонаблюдения без ограничений. Единственная просьба – подавать заявку. И то эта просьба связана тем, что в центрах будет работать большое количество людей».
«Железный Феликс» рассказывает о провокациях, которые готовит движение «Голос», признанное иностранным агентом:
«В сеть попал отрывок из тренинга движения "Голос", в котором один из координаторов иноагента новоискренне рассказывает, как нужно "правильно наблюдать за выборами", и что если нарушений нет, то самим создавать провокации. В принципе это и так всем известно, и уже давно стало секретом Полишинеля, однако кому-то может быть полезно заглянуть на эту засаленную политическую кухню, на которой готовятся фейки про выборы из протухших ингредиентов. Уже сейчас "Феликсу" доподлинно известно о создании провокационных роликов и инсценировок, чтобы 19 сентября в день выборов массово залить это в сеть – над этим работают несколько студий в Грузии и Прибалтике. Особое внимание иностранные кураторы "Голоса", внесенного в новый реестр иноагентов, уделяют, как всегда, двум столицам – Москве и Питеру. Как говорится, не ждем, а готовимся, всех провокаторов ожидает горячий прием».
«Всевидящее око» отмечает, что подготовка провокаций обходится недешево:
«Поражающие воображение цифры озвучил нам Андрей Климов, глава временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ. По его словам, на вмешательство в российские выборы из-за рубежа тратится денег сопоставимо с российскими бюджетными тратами на проведение этих выборов. А у нас сейчас, надо сказать, организация выборов хорошая, масштабная и качественная: обучают наблюдателей и членов избиркомов, внедряют новые, в том числе цифровые, технологии и так далее. Значит, аналогичные суммы на дискредитацию – означают масштабную и глобальную кампанию, а не какие-то единичные "интервенции". По счастью, ожидать, что дискредитация будет организована на уровне легального избирательного процесса – не приходится. Как работает наша оппозиция – дело известное. Не на результат, а на "отчеты" перед западными спонсорами. Дело нынче дошло до того, что всякие ужасы про выборы гонят сразу на английском языке, не заморачиваясь отечественной аудиторией вовсе. Что, впрочем, не отменяет того, что к провокациям нужно быть готовыми и вовремя их предотвращать. Чтобы выборы прошли нормально, своим чередом».
«Выборка» сравнивает нынешние выборы в Госдуму с прошлыми:
«А ведь если сравнивать с 2016 годом: в среднем 420 кандидатов на партию (было 353). На округ в среднем приходится по 9 кандидатов. Число отказов регистрации одномандатникам уменьшилось (180 против 245), причем значительная часть отказов – у "Новых людей", Партии пенсионеров, Коммунистов России. Ошибки – у новичков, старожилы уже научились правилам игры, а значит дело – в хороших электоральных юристах».
«Мюсли вслух» обращают внимание на навязчивую политическую рекламу в соцсетях:
«Электоральные проблемы коммунистов создают проблемы пользователям социальных сетей. Теперь они вынуждены наслаждаться творчеством фриков, воспевающих Зюганова. В Ютубе у певца-стриптизера Пистолетова вышел на удивление одетый ролик – про лидера "красных". Караоке-версия откровенничает: ради Зюганова фрик готов отказаться даже от пива. Этот же ролик преследует пользователей Инстаграма. Коммунисты, очевидно, в своей тактике покорения "молодежи" уверены на 100%».
Роскомнадзор и его штрафы
Органы российской прокуратуры направили в адрес руководителей Apple и Google представления с требованием устранить нарушения, связанные со вмешательством в избирательную кампанию. Кроме того, Роскомнадзор пригрозил Google, Facebook и Twitter оборотными штрафами. Эти и некоторые другие иностранные компании неоднократно получали взыскания за игнорирование требований Роскомнадзора, но оборотные штрафы власти не применяли.
«Мейстер» рассказывает об удивительном приеме, оказанном представителям российской власти в московском офисе Google:
«Судебные приставы пришли в московский офис компании Google c целью изъять штрафы за неудаление запрещенного контента и отказ от хранения персональных данных российских пользователей на территории России. Сумма штрафа составляет более 30 млн рублей, что более чем подъемная сумма для компании, выручка которой в России за прошлый год составила 82 млрд рублей. В офисе компании приставы нашли одну единственную сотрудницу, которая смогла помочь только тем, что связала приставов с юристом компании. Тот заявил по телефону, что приставы пришли не по адресу: штраф выписан в отношении Google LLC, у которой вообще нет представительства в России, а российская ООО "Гугл" никому ничего не должна. Достаточно спорное утверждение с учетом того, что единственным учредителем ООО "Гугл" выступает некая "ГУГЛ ИНТЕРНЭШНЛ ЭЛ-ЭЛ-СИ". Так что деньги со счетов компании в любом случае изымут. Однако позиция юристов международного IT-гиганта, который ведет себя, как мелкий мошенник, прячась за различными юрлицами, показывает, почему Россия сейчас работает над законодательством о приземлении IT-гигантов. И почему этот процесс будет доведен до конца».
Депутат Госдумы Антон Горелкин предупреждает, что будет, если Google и впредь решит игнорировать российские законы:
«Я могу еще раз подтвердить, что сегодня есть политическая воля навести порядок в индустрии. И это случится уже совсем скоро. Сегодня российское ООО "Гугл" зарабатывает около 90 млрд рублей. Но если их материнская компания все же не откроет (неважно, по каким причинам) представительство с набором реальных полномочий, доходы российской "дочки" могут упасть в разы. Санкции в новом законе направлены прежде всего на экономические интересы нарушителей. Я не поддерживаю предложения, хоть каким-то образом ущемляющие права обычных пользователей. Мы должны обеспечить равные условия работы на нашем рынке для всех игроков – и для иностранных, и для российских. И обеспечим».
«Архипелаг БИГТЕХ» пишет о двойных стандартах:
«Стоит отметить, что в преддверии выборов Госдуму в РФ американские технологические гиганты неохотно удаляют противоправный контент, который идет в разрез с российским законодательством. <…> Ясно вырисовывается картина двойных стандартов, когда американские IT-гиганты просто ищут лазейки в законодательстве и совсем не заинтересованы в удалении зловредного контента. Как тут не вспомнить времена президентской гонки в США, когда соцсети не особо стеснялись и резво удаляли по первому требованию любые ролики и аккаунты, связанные с Дональдом Трампом».
«Медиавойны» рассказывают про инициативу «Ростелекома»:
«"Ростелеком" предложил запретить публичные DNS-серверы Google и Cloudflare, что позволит ограничить доступ к запрещенной информации. Блокировка может привести к "падению некоторых систем", особенно пострадают владельцы гаджетов на Android. На публичных DNS-серверах Google и Cloudflare реализован протокол DoH, который позволяет зашифровать веб-трафик. Благодаря этому пользователь в том числе может попасть на запрещенные в стране ресурсы».
Мигранты и их преступления
В понедельник в Московской области в лесу возле деревни Бужаниново нашли тело 67-летней женщины, которую изнасиловали и убили. Следственные органы оперативно задержали подозреваемых – двоих граждан Таджикистана, которые работали на строительстве частного дома. После обнаружения трупа около трехсот жителей Бужаниново устроили народный сход, потребовав закрыть общежитие, где жили мигранты. По словам местных жителей, мигранты и раньше неоднократно приставали к женщинам и девочкам. Власти практически сразу выполнили требование жителей и вывезли гастарбайтеров на автобусах.
«Kotsnews» отмечает, что ситуация с преступностью приезжих с годами лучше не становится:
«По поводу Бужанинова, если смотреть на проблему в многолетней динамике, удручает то, что ситуация с годами только ухудшается. Я давно в профессии, поездил по подобным историям. И убедился, что когда припрет, бизнес вполне справляется и без гастарбайтеров из Средней Азии. Так было в Калязине, когда мигрантов вывозил ОМОН на своих автобусах. Так было в Хотьково после убийства русского парня, когда местные перекрыли дороги».
Официальный канал губернатора Московской области Андрея Воробьева «Воробьёв LIVE» представляет позицию главы региона:
«Безопасность жителей не должна ставиться под угрозу, поэтому все подобные места, вызывающие у людей тревогу и беспокойство, в ближайшие дни проверят правоохранительные органы. Те, кто нарушают наши законы, обязательно понесут наказание. К нам каждый год приезжают сотни тысяч людей из разных стран. И большинство честно и добросовестно трудится, порою очень тяжело, чтобы заработать на хлеб и прокормить семьи. Мы относимся к этому с пониманием. Но любые правонарушения и, тем более, преступления, совершенные мигрантами, должны и будут жестко пресекаться».
«АДЕКВАТ» потрясен позицией россиян, которые в подобных ситуациях призывают быть терпимее:
«Среднестатистический россиянин менее образован и знает меньше, чем преподаватель университета в Душанбе и в Бишкеке, который вряд ли залезет с ногами на лавочку в вагоне метро. Встречаем: социолог Варшавер из РАНХиГС учит аудиторию правильно относиться к трагедии в подмосковном Бужаниново, где наши трудолюбивые друзья и братья изнасиловали и убили пенсионерку, а заодно к трудолюбивым друзьям и братьям как явлению. На многих экранах настойчиво доказывает, что ничего особенного не происходит, что надо снижать тревожность "местных", потому что она необоснованна, что надо благодарить судьбу уже за то, что у нас нет этнических гетто, как в европах, и далее, и далее – пересказывать и то противно».
СМИ сообщили, что журналисту, который освещал убийство пенсионерки в Бужаниново, грозят уголовным делом. Депутат Госдумы Александр Хинштейн обещает взять ситуацию на контроль:
«Если журналист рассказал правду, а не фейк, никакие преследования за это ему не должны грозить. Комитет Госдумы по информполитике обязательно будет держать ситуацию на контроле. Уверен, то же сделает и Союз журналистов России. Что же касается самой ситуации в Бужаниново, то это лишнее подтверждение необходимости ужесточать миграционное законодательство, о чем не раз мы заявляли с коллегами».
Прага и ее задержания
В воскресенье в пражском аэропорту был задержан гражданин России Александр Франчетти. Международный ордер на его арест выдала Украина. Россиянин якобы принимал участие в событиях Крымской весны, в результате которых полуостров вошел в состав России. МИД РФ предпринимает усилия для освобождения нашего соотечественника. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания Франчетти.
«Темник» считает претензии к россиянину политически мотивированными и направленными не против него лично:
«Чешские официальные лица, видимо, посчитали, что напряженности в отношениях с Россией еще недостаточно. До Петрова и Боширова руки коротки дотянуться, но нашелся другой гражданин РФ, которого хайли-лайкли можно попытаться в чем-нибудь обвинить. Арест Александра Франчетти совершенно очевидно обладает признаками преимущественно политического преследования, нежели правового. Франчетти давно жил в Праге. Украина давно имела к нему претензии. Но звезды сошлись именно в данный момент. <…> Остается предполагать подозрения не против личности, а, например, против государства. Косвенно это подтверждается свидетельствами дочери задержанного о том, что ему инкриминируются "обвинения в терроризме на Украине". Тогда Франчетти автоматически придется признать не уголовником, а политическим заключенным. Если события будут развиваться именно в таком ключе, то может быть создан прецедент совершенно тупикового международно-правового характера. Политическое руководство Украины может получить компенсацию за упущенных "вагнеровцев", а Чехия – очередной гвоздь в крышку гроба отношений с Россией».
«Майор и Генерал» призывают к решительным действиям:
«Если не отреагировать самым жесточайшим образом, кончится все тем, что любой турист, побывавший в Крыму, может быть задержан в третьей стране по запросу Украины».
Журналистка, кандидат в депутаты Госдумы Мария Бутина советует обходить территорию Чехии стороной:
«Ордера на арест, которые выдает Украина – это уже не что иное, как намеренное преследование наших граждан, направленное на всех, кто каким-то образом не нравится украинской "власти". Помните, что при выезде за рубеж любая страна представляет угрозу. Примеры, когда граждан России задерживают, не редкость: Александр Винник (Греция), Олеся Красилова (Испания), Владислав Клюшин (Швейцария), наши моряки, которые находятся в Греции. Рекомендуем воздержаться от поездок в "прекрасную" страну Чехию, отнесенную в России к недружественным, либо оценить свои риски при ее посещении, по крайней мере до тех пор, пока ее русофобский курс не изменится в сторону адекватности и уважительного взаимодействия».
«338» удивляется разнонаправленным действиям чехов:
«Просто напомним, что 2,5 месяца назад чехи просили исключить их страну из списка недружественных России. Ответ на вопрос не совсем очевиден, но также зависит от позиции республики в отношении направленного ей запроса».
Европа и её газы
В среду стоимость газа на фьючерсном рынке Европы достигала рекордных 963,9 доллара за тысячу кубометров, позже снизилась. По мнению экспертов, повышение цен обусловлено низкой загрузкой газовых хранилищ (70,8% в середине этой недели против 93% годом ранее) на фоне сокращения объемов генерации электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) из-за безветренной погоды.
«Бензоколония» объясняет, почему для Европы ситуация критична:
«Понятно, что всех пугает заполненность ПХГ на уровне в 70 с небольшим процентов при норме для этого периода более 90% и непонятки с "Северным потоком-2". Но почему нехватка газа воспринимается рынком в ЕС настолько критично? Ответ прост: Евросоюз сделал себя крайне зависимым от газовой генерации и ВИЭ. Угля в Европе сейчас недостаточно, чтобы заместить нехватку газа и успокоить рынок, а стоимость на него бьет все рекорды. А из-за безветренной погоды ВИЭ сейчас вообще теряют в генерации. Поставки СПГ же до сих пор ориентированы на Азию из-за высокой премиальности тамошнего рынка, а "Газпром" не хочет наращивать экспорт в ЕС до запуска "Северного потока-2". В этой связи власти Испании 14 сентября приняли срочный закон, который ограничивает прибыль энергетических компаний, а также индексацию тарифов на газ (не более 4,4% в третьем квартале). Эти меры призваны сгладить всплеск цен на электроэнергию. В ситуации очевидно выигрывает ключевой и незаменимый экспортер газа в ЕС – "Газпром". И на спотовых контрактах удастся заработать (их доля в портфеле компании превышает 50%), а значит следует ждать солидные цифры в отчетах за квартал. И дополнительное давление на европейцев оказать, чтобы с "Северным потоком-2» не затягивали».
Политолог Юрий Баранчик радуется за «Газпром»:
«Только вчера писал о 760 долларов за 1 тыс. кубометров газа на биржах ЕС, и вот сегодня – уже 800. Верной дорогой [идете], товарищи. А Газпром молодец – хотели рынка и краткосрочных контрактов, получите. Все по правилам "джентльменов". Только менять в ходе игры уже не получится. А самое главное – Газпром перестал закачивать газ на территорию Европы в хранилища газа и стал дополнительные объемы сосредотачивать на территории России».
«Банкста» рассказывает, что норвежцы спешат на помощь замерзающим соседям:
«На помощь европейскому рынку, где газ подорожал на 300%, а электроэнергия – вдвое, и где начались спекуляции о возможной остановке промышленности из слишком дорогих счетов за энергию, придет второй крупнейший поставщик – Норвегия. Потоки норвежского газа схлопнулись из-за профилактических работ на месторождениях. Но среда была пиковым днем сокращения поставок из-за профилактики. Теперь до конца года норвежский экспорт будет восстанавливаться. В августе Норвегия экспортировала 9,4 млрд кубометров газа – на 15% больше, чем годом ранее».
«Coala» комментирует проблемы с ВИЭ:
«С начала года уголь стал крупнейшим источником электроэнергии в Германии. Энергия ветра упала до самого низкого уровня с 2018. Власти говорят, что в этом виновата погода. Отсутствие ветра с января по март резко сократило показатели ветряных турбин. Напротив, штормовая погода в первых кварталах 2019 и 2020 резко увеличила производство электроэнергии. Показатели ископаемого топлива выросли на 20,9% в этом году по сравнению с первой половиной 2020. В общей сложности традиционные источники энергии (уголь, газ и ядерная энергия) составили 56% от общего объема электроэнергии, подаваемой в сеть Германии в первой половине этого года».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+19 905 / сут.
Умерли
197 тыс.+791 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+16 619 / сут.
- В шести субъектах РФ явка на выборах превысила 30 процентов
- Телеграм выбирает, Европа – газует, мигрантов – сажают
- СМИ: грузинская шахматистка обратилась в суд из-за сериала Netflix «Ход королевы»
- Путин подписал указ о выплате блокадникам и защитникам Ленинграда
- Путин призвал своевременно ревакцинироваться
- «Любит повоевать». Генерал ФСБ охарактеризовал напавшего на силовиков под Воронежем
- Памфилова рассказала о серьёзных атаках на ресурсы онлайн-голосования
- Адвокат Ефремова раскрыл свой гонорар
- Путин предложил единовременно выплатить защитникам Ленинграда по 50 тысяч рублей
- В Нидерландах двое убиты при нападении с ножом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru