Санду пригрозила лишить гражданства молдаван, участвующих в боевых действиях на стороне России

Президент Молдавии Майя Санду пригрозила лишением гражданства жителям непризнанного Приднестровья, которые вступят в ряды российской армии. Об этом глава государства заявила на брифинге после заседания Высшего совета безопасности.

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«Есть риск мобилизации граждан Молдавии в восточных районах Республики Молдова. Чтобы препятствовать таким действиям, анализируем возможность отзыва гражданства Республики Молдова у лиц с гражданством Российской Федерации, которые будут воевать на стороне агрессора. Также изучаем возможность ужесточения наказания для граждан Молдавии, которые захотят быть наемниками», — цитирует Санду ТАСС.

Как отметила президент, она попросила МИД Молдавии инициировать консультации с Россией, чтобы избежать рекрутирования молдаван-резидентов РФ в рамках частичной мобилизации. Кроме того, Санду пообещала, что Кишинев окажет поддержку гражданам Молдавии, которые хотят вернуться домой из России.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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