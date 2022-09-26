Санду пригрозила лишить гражданства молдаван, участвующих в боевых действиях на стороне России
Президент Молдавии Майя Санду пригрозила лишением гражданства жителям непризнанного Приднестровья, которые вступят в ряды российской армии. Об этом глава государства заявила на брифинге после заседания Высшего совета безопасности.
«Есть риск мобилизации граждан Молдавии в восточных районах Республики Молдова. Чтобы препятствовать таким действиям, анализируем возможность отзыва гражданства Республики Молдова у лиц с гражданством Российской Федерации, которые будут воевать на стороне агрессора. Также изучаем возможность ужесточения наказания для граждан Молдавии, которые захотят быть наемниками», — цитирует Санду ТАСС.
Как отметила президент, она попросила МИД Молдавии инициировать консультации с Россией, чтобы избежать рекрутирования молдаван-резидентов РФ в рамках частичной мобилизации. Кроме того, Санду пообещала, что Кишинев окажет поддержку гражданам Молдавии, которые хотят вернуться домой из России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,8 млн+40 188 / сут.
Умерли
387 тыс.+85 / сут.
Выздоровели
19,8 млн+44 257 / сут.
- «Пусть бегут»: Лукашенко оценил выезд мужчин из России на фоне мобилизации
- Хуснуллин заявил о планах восстановить Мариуполь за три года
- СМИ: Число погибших при стрельбе в ижевской школе возросло до 14
- В Удмуртии объявлен трехдневный траур после стрельбы в школе
- Путин: Запад должен относиться к России с уважением
- Путин освободил Чижова от полномочий постпреда России при ЕС
- В МИД Турции заявили, что не признают референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье
- СК: Девять человек погибли при стрельбе в школе Ижевска
- Путин начал встречу с Лукашенко в Сочи
- Индекс Мосбиржи впервые с февраля опускался ниже 2 000 пунктов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru