Зюганов наехал на Киселева и пожаловался на провокации в адрес КПРФ

Компартия проверяет ситуацию с депутатом Рашкиным и примет решение о его дальнейшей судьбе в КПРФ, заявил лидер партии Геннадий Зюганов Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«У любой партии есть порядок, а у нас он давно соблюден. Я прокомментировал день назад, что мной поручено руководителю комиссии по борьбе против политических репрессий, члену нашей фракции, Синельщикову, талантливому юристу, расследовать, как это все случилось. По линии партийной у нас есть контрольная комиссия», - отметил Зюганов.

Лидер КПРФ также опроверг информацию СМИ о том, что члены партии подтвердили возможное исключение Рашкина в случае признания его вины.

«Они врут, и потом вы начинаете разгонять по сетям все это дело. Это старый информационный прием провокаторов. Они грамотные люди и прекрасно понимают, что у нас любое дело рассматривается персонально. У нас комиссия создана, по партийной линии будет рассмотрено, после этого будет коллективное рассмотрение и будет принято то или иное решение. Разберемся и примем решение, которое считаем нужным. Мы дело имеем с абсолютно провокационной властью, меня триста раз допрашивали, триста с лишним раз судили, дело уголовное состряпали на десять лет», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».