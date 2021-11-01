Зюганов наехал на Киселева и пожаловался на провокации в адрес КПРФ
Лидер КПРФ отметил, что на данный момент проводится проверка инцидента с «убитым лосем» по партийной линии и в рамках комиссии по борьбе против политических репрессий.
Компартия проверяет ситуацию с депутатом Рашкиным и примет решение о его дальнейшей судьбе в КПРФ, заявил лидер партии Геннадий Зюганов Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«У любой партии есть порядок, а у нас он давно соблюден. Я прокомментировал день назад, что мной поручено руководителю комиссии по борьбе против политических репрессий, члену нашей фракции, Синельщикову, талантливому юристу, расследовать, как это все случилось. По линии партийной у нас есть контрольная комиссия», - отметил Зюганов.
Лидер КПРФ также опроверг информацию СМИ о том, что члены партии подтвердили возможное исключение Рашкина в случае признания его вины.
«Они врут, и потом вы начинаете разгонять по сетям все это дело. Это старый информационный прием провокаторов. Они грамотные люди и прекрасно понимают, что у нас любое дело рассматривается персонально. У нас комиссия создана, по партийной линии будет рассмотрено, после этого будет коллективное рассмотрение и будет принято то или иное решение. Разберемся и примем решение, которое считаем нужным. Мы дело имеем с абсолютно провокационной властью, меня триста раз допрашивали, триста с лишним раз судили, дело уголовное состряпали на десять лет», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
Зюганов подчеркнул, что против компартии ведется информационная война, которую средства массовой информации продолжают разжигать.
«Киселев вчера только рот открыл и начал с чего? С Рашкина, хотя двадцатка заседала, мы недавно бюджет рассмотрели. Ведут информационную войну, охоту на КПРФ прежде всего. Поэтому им надо успокоиться, если собираются страну лечить и выводить ее из системного кризиса. Пока мы этого не видим», - добавил он.
Ранее сообщалось, что Рашкина подозревают в незаконной охоте. В Саратовской области инспекторы задержали автомобиль, в котором находился парламентарий, в его багажнике нашли разделанную тушу лося. По версии Рашкина, во время прогулки по лесу он обнаружил мёртвого лося и решил отвезти его в полицию.
При этом бывший вице-спикер Госдумы Владимир Рыжков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» усомнился, что инцидент с депутатом-коммунистом Валерием Рашкиным является «подставой» или местью властей за критику со стороны КПРФ.
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