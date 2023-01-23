«Ограбили Россию!»: В Госдуме призвали конфисковать имущество у «провинившихся» депутатов
Депутатов, которые создали закон о регистрации предприятий за рубежом, нужно наказать, именно из-за них в 2022 году из страны вывезли 240 млрд долларов, отметил в эфире НСН депутат Николай Арефьев.
Необходимо конфисковать имущество и арестовать счета не только беглых российских олигархов, но и тех депутатов, которые разрешили им вывозить капитал из страны, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в разговоре с НСН.
Накануне крупнейший акционер «Норникеля», миллиардер Владимир Потанин выступил против конфискации имущества у уехавших из страны россиян. Бизнесмен также дал понять, что он против и других ограничений для уехавших, но работающих на российские компании из-за границы. По его словам, тех, кто думает по-другому, «надо оценивать по вкладу в общее дело». Николай Арефьев отметил, что конфисковать имущество уехавших россиян в пользу государства необходимо.
«Методы влияния уже все прошли, два офшора для них создали, но возвращать денежные средства они не собираются, возвращаться в Россию тоже. У нас сегодня 44 тысячи предприятий, находящихся на территории России, зарегистрировано за рубежом, налоги платят туда. Я бы сказал, что нужно конфисковать имущество не только у беглых олигархов, но и у тех, кто разрешил им вывозить капитал. Тех, кто создал этот закон, разрешающий регистрировать предприятия за рубежом, нужно всех ограбить, потому что они ограбили Россию! В том числе и депутатов, которые принимали такие законы. Ни в одной стране мира нет такого, чтобы зарабатывали деньги в одной стране, а вывозили их в другую. За последние 30 лет 2,5 трлн долларов вывезли, а в 2022 году 240 млрд долларов. Надо конфисковать все имущество, арестовать счета и забрать их в пользу государства», - сказал Арефьев.
Ранее, 28 декабря, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что уехавших за границу противников власти необходимо считать «врагами общества» независимо от «юридической квалификации их деяний». По его словам, таких людей нельзя пускать обратно в страну «до конца их дней», а также нужно лишить их источников дохода в России. Затем сенатор Сергей Цеков предложил конфисковать имущество у всех граждан России, кто покинул страну и критикует ее, и отправить на нужды участников спецоперации на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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