Потанин выступил против конфискации имущества у уехавших из страны россиян
Бизнесмен Владимир Потанин выступил против конфискации имущества россиян, уехавших из страны, по мнению миллиардера, покинувшим Россию следует дать возможность «почувствовать, понять, попробовать». Об этом Потанин заявил в интервью РБК.
Как напомнил бизнесмен, из РФ по «каким-то причинам» уехали программисты, при этом большинство из них продолжает работать на российские компании и экономику страны. По словам Потанина, не стоит «отталкивать и гнать» этих граждан, так как в том числе с их помощью Россия будет восстанавливать ущерб, нанесенный запдными санкциями.
«Вообще надо с этой демагогией кончать. Людей, которые вредят и наносят ущерб нашей стране здесь или там, надо судить, доказывать их вину и соответствующим образом по закону наказывать. А тех, кто по-другому думает, надо оценивать по вкладу в общее дело. Эти ребята, которые уехали, они вклад вносят, они делают свой продукт, очень нам нужный. Я бы вообще их никак не дискриминировал, по крайней мере достаточно длительный период времени», — заявил бизнесмен.
Потанин добавил, что «отбирать собственность и клеймить» уехавших — это импульсивный и слабый ход, который не соответствует «сильной стране, сильной нации».
Ранее в Госдуме предложили конфисковать имущество россиян, покинувших страну и выступающих с критикой России и российской армии, напоминает телеканал «360». По данным СМИ, в парламенте уже начали работу над соответствующим законопроектом.
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