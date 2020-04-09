Оформлять инвалидность в России будут заочно до 1 октября

Глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил постановление, которое позволяет оформлять инвалидность по интернету. Эта мера будет действовать до 1 октября 2020 года.

Познер пообещал менять в обществе отношение к людям с инвалидностью

«До 1 октября этого года инвалидность будет назначаться только заочно, без личного присутствия человека», - заявил Мишустин. Он отметил, что гражданину, претендующему на выплаты, не придется ездить и на экспертизы.

Кроме того, группы инвалидности будут автоматически продлеваться тем, кому они уже были присвоены. Эти нормы будут распространены как на взрослых, так и на несовершеннолетних.

Отметим, что ранее правительство упростило процедуру регистрации безработных на бирже труда, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:ПравительствоМихаил МишустинИнвалиды