Оформлять инвалидность в России будут заочно до 1 октября
Глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил постановление, которое позволяет оформлять инвалидность по интернету. Эта мера будет действовать до 1 октября 2020 года.
«До 1 октября этого года инвалидность будет назначаться только заочно, без личного присутствия человека», - заявил Мишустин. Он отметил, что гражданину, претендующему на выплаты, не придется ездить и на экспертизы.
Кроме того, группы инвалидности будут автоматически продлеваться тем, кому они уже были присвоены. Эти нормы будут распространены как на взрослых, так и на несовершеннолетних.
Отметим, что ранее правительство упростило процедуру регистрации безработных на бирже труда, сообщает RT.
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