Оформлять инвалидность в России будут заочно до 1 октября

«До 1 октября этого года инвалидность будет назначаться только заочно, без личного присутствия человека», - заявил Мишустин. Он отметил, что гражданину, претендующему на выплаты, не придется ездить и на экспертизы.



Кроме того, группы инвалидности будут автоматически продлеваться тем, кому они уже были присвоены. Эти нормы будут распространены как на взрослых, так и на несовершеннолетних.



Отметим, что ранее правительство упростило процедуру регистрации безработных на бирже труда, сообщает RT.

