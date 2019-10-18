Познер пообещал менять в обществе отношение к людям с инвалидностью

Журналист Владимир Познер считает отношение к инвалидам жестоким. В интервью порталу News.ru он отметил, что многие россияне не хотят видеть их рядом с собой.

«Жестокость заключается в том, что мы не хотим их видеть, мы не хотим, чтобы они были. Лучше их куда-нибудь разместить, пускай они там живут и будет у них всё хорошо, но только чтобы в моей жизни они не возникали, это такой общий взгляд. Я считаю, что если можно каким-то образом воздействовать на это, то надо. Поскольку я журналист, то такая возможность у меня есть, и я, безусловно, делал это и буду делать», - пообещал собеседник.