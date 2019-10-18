Познер пообещал менять в обществе отношение к людям с инвалидностью
Журналист Владимир Познер считает отношение к инвалидам жестоким. В интервью порталу News.ru он отметил, что многие россияне не хотят видеть их рядом с собой.
«Жестокость заключается в том, что мы не хотим их видеть, мы не хотим, чтобы они были. Лучше их куда-нибудь разместить, пускай они там живут и будет у них всё хорошо, но только чтобы в моей жизни они не возникали, это такой общий взгляд. Я считаю, что если можно каким-то образом воздействовать на это, то надо. Поскольку я журналист, то такая возможность у меня есть, и я, безусловно, делал это и буду делать», - пообещал собеседник.
Ранее Валерий Рашкин ответил телеведущему Владимиру Познеру на высказывание об «уродливости» советского человека. В эфире НСН он заявил, что «советские люди победили в Великую Отечественную, возродили великую державу после войны, из лапотной России сделали ее атомной державой. Первые вышли в космос, получили лучшую в мире систему образования», а настоящие уроды – это такие как сам Познер, которые гробят все достигнутое и гадят в свое будущее.
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