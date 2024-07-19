Офис Зеленского запретил Порошенко встретиться с Трампом

По ее мнению, украинской власти следовало бы не запрещать поездку, а воспользоваться ей для передачи Трампу сигнала из Украины.

Ранее акции кондитерской фабрики Roshen в Липецке, принадлежавшей Порошенко, передали в доход России в рамках судебного решения.

