Офис Зеленского запретил Порошенко встретиться с Трампом
Офис украинского лидера Владимира Зеленского запретил бывшему президенту Украины Петру Порошенко отправиться в Вашингтон, чтобы встретиться с экс-лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на члена партии Порошенко «Европейская солидарность» Иванну Климпуш-Цинцадзе.
По ее мнению, украинской власти следовало бы не запрещать поездку, а воспользоваться ей для передачи Трампу сигнала из Украины.
Ранее акции кондитерской фабрики Roshen в Липецке, принадлежавшей Порошенко, передали в доход России в рамках судебного решения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru