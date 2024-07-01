Акции кондитерской фабрики Порошенко в Липецке передали в доход России

Акции кондитерской фабрики Roshen в Липецке, принадлежавшей экс-президенту Украины Петру Порошенко, передали в доход России в рамках судебного решения. Об этом заявил глава ФССП Дмитрий Аристов в беседе с РИА Новости.

«В доход переданы акции АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"», — указал главный судебный пристав.

По слова Аристова, аналогичные меры приняли в отношении «Уральского завода авто-текстильных изделий» и «Завода фрикционных и термостойких материалов», в течение нескольких лет организации финансировали ВСУ, пишет Ura.ru.

В феврале липецкая фабрика «Рошен» по решению суда перешла в собственность РФ. Предприятие приостановило работу в 2017 году, производство законсервировали. Оставшиеся в Липецке активы компания Порошенко оценивала в $200 млн.

