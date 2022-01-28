Офис Зеленского опроверг информацию, что Байден заявил ему о неизбежности российского «вторжения»

Информация журналиста телеканала CNN о том, что президент США Джо Байден в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским 27 января якобы заявил ему о неизбежности «вторжения» России, «совершенно не соответствует действительности». Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров в Facebook.

Он отметил, что корректная информация содержится только в официальных релизах от украинской и американской сторон.