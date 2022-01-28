Офис Зеленского опроверг информацию, что Байден заявил ему о неизбежности российского «вторжения»
Информация журналиста телеканала CNN о том, что президент США Джо Байден в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским 27 января якобы заявил ему о неизбежности «вторжения» России, «совершенно не соответствует действительности». Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров в Facebook.
Он отметил, что корректная информация содержится только в официальных релизах от украинской и американской сторон.
Накануне Зеленский провел телефонный разговор с Байденом. Журналист CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника сообщил в Twitter, что «Байден якобы предупредил украинского главу, что российского вторжение «точно будет» и призвал «готовиться к удару».
Ранее эту информацию опровергла официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн, передает ТАСС.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предположил, что рано или поздно гражданам Украины «надоест бардак» и они выберут власть, которая наладит экономические отношения с РФ и будет в состоянии достичь баланса по политическим вопросам, включая признание Крыма. От смены власти украинцы ничего не выиграют, поскольку там нет подходящих кандидатов для управления страной, заявил глава Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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