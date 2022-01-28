Лавров: Россия не хочет войны
28 января 202211:24
Россия не хочет войны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Говоря о перспективах начала вооруженного конфликта, глава МИД отметил, что войны не будет, «если это зависит от Российской Федерации», пишет Ura.ru.
«Мы войн не хотим, но и грубо наступать на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим», — подчеркнул Лавров.
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28 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru