В офисе Зеленского предложили организовать наступление на Донецк и Луганск

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своих соцсетях обозначил военные задачи украинских властей.

Замглавы Минобороны Украины пригрозил потопить российский флот и отвоевать Крым

По его словам, в первую очередь следует защитить системами ПВО объекты критической инфраструктуры, которые подвергаются обстрелам со стороны российской армии.

Следующая задача - организация наступления Вооружённых сил Украины на Донецк и Луганск.

«Это реально. Нужна воля (оружие)», - заключил Подоляк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерена вернуть Крым любыми средствами и не планирует консультироваться по этому вопросу с другими странами, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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