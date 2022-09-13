В офисе Зеленского предложили организовать наступление на Донецк и Луганск
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своих соцсетях обозначил военные задачи украинских властей.
По его словам, в первую очередь следует защитить системами ПВО объекты критической инфраструктуры, которые подвергаются обстрелам со стороны российской армии.
Следующая задача - организация наступления Вооружённых сил Украины на Донецк и Луганск.
«Это реально. Нужна воля (оружие)», - заключил Подоляк.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерена вернуть Крым любыми средствами и не планирует консультироваться по этому вопросу с другими странами, пишут «Известия».
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