Офис Нетаньяху обвинил МУС в «содействии терактам»

Советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман в своих соцсетях обвинил Международный уголовный суд (МУС) в изоляции Израиля.

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По его словам, решение суда о выдаче ордера на арест премьера и экс-министра обороны Йоава Галанта является «поддержкой кампании тотальной дезинформации с антисемитским подтекстом».

«Её цель - изоляция Израиля от его союзников и содействие террористическим атакам против нашей страны», — написал Гендельман.

Президент Израиля Ицхак Герцог, в свою очередь, назвал решение МУС «недобросовестным и возмутительным».

Ранее МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта «за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Палестины», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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