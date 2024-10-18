Путин: Обойти решение Международного уголовного суда очень просто

На встрече с журналистами стран БРИКС он указал, что МУС не носит универсального характера и не является самостоятельным.

По его словам, уважение к такой организации «небольшое и находится на низком профиле», поэтому обойти её решение об аресте очень просто.

«Достаточно подписать межправсоглашение и юрисдикция МУС будет ограничена. И никто не будет поставлен в сложное положение. Вот и всё, и дело с концом», - отметил Путин.

Ранее МВД РФ объявило в розыск судью МУС Серхио Годинеса, выдавшего ордер на «арест» российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

