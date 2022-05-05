Один из протестующих в Ереване умер в палаточном лагере от остановки сердца

Один из участников уличных митингов в Ереване погиб в палаточном лагере от остановки сердца. Об этом пишет Sputnik Армения со ссылкой на представительницу Ереванского государственного медуниверситета Шушан Даниелян.

«Не доверяют Алиеву»: В Армении не готовы к миру без Карабаха

«Из одной из палаток на площади Франции на машине скорой помощи в первую университетскую больницу с диагнозом "остановка сердца" доставлен гражданин. В больнице были осуществлены реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, несмотря на все усилия властей, оказались безрезультатными», - указала Даниелян в своих социальных сетях.

По словам Даниелян, личность погибшего еще не установлена. Протесты против действующих властей проходят в Армении с 25 апреля. Представители оппозиции организуют митинги по всей стране.

Протестующие уверены, что текущая политика может привести к потере государственности всей страны. Оппозиция несколько дней подряд перекрывает улицы и транспортные узлы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: twitter.com/Armenia_Better
ТЕГИ:СердцеГибельЕреванПротестыАрмения
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры