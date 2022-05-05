Один из протестующих в Ереване умер в палаточном лагере от остановки сердца

«Из одной из палаток на площади Франции на машине скорой помощи в первую университетскую больницу с диагнозом "остановка сердца" доставлен гражданин. В больнице были осуществлены реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, несмотря на все усилия властей, оказались безрезультатными», - указала Даниелян в своих социальных сетях.

По словам Даниелян, личность погибшего еще не установлена. Протесты против действующих властей проходят в Армении с 25 апреля. Представители оппозиции организуют митинги по всей стране.

Протестующие уверены, что текущая политика может привести к потере государственности всей страны. Оппозиция несколько дней подряд перекрывает улицы и транспортные узлы.

