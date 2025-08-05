Трамп пригрозил Евросоюзу повышением импортных пошлин

Он уточнил, что это произойдёт в случае, если Брюссель не выполнит свои инвестиционные обязательства перед американской экономикой.

«Тогда они будут платить пошлину в 35%», - сказал глава Белого дома.

Ранее США и Евросоюз заключили торговую сделку, согласно которой Брюссель купит у Вашингтона энергоресурсы на сумму 750 млрд долларов, а также дополнительно вложит 600 млрд долларов в американскую экономику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

