Трамп пригрозил Евросоюзу повышением импортных пошлин
Вашингтон может вернуть повышенные импортные пошлины в 35% в отношении Евросоюза. Об этом в эфире телеканала CNBC заявил президент США Дональд Трамп.
Он уточнил, что это произойдёт в случае, если Брюссель не выполнит свои инвестиционные обязательства перед американской экономикой.
«Тогда они будут платить пошлину в 35%», - сказал глава Белого дома.
Ранее США и Евросоюз заключили торговую сделку, согласно которой Брюссель купит у Вашингтона энергоресурсы на сумму 750 млрд долларов, а также дополнительно вложит 600 млрд долларов в американскую экономику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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