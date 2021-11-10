Суд над Саакашвили начался в Тбилиси

Суд над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили начался в Тбилиси, сообщает РИА Новости.

В Грузии Саакашвили заподозрили в подготовке госпереворота из тюрьмы

В Минюсте республики отметили, что самого политика на заседание не пустили ради его безопасности. Из-за этого защита Саакашвили отказалась участвовать в процессе.

Сторонники Саакашвили вышли к зданию суда и потребовали его освобождения, при этом очевидцы рассказывают, что в толпе выкрикивают антироссийские лозунги. Полиция задержала 46 человек.

Саакашвили прилетел из Украины в Грузию 1 октября с намерением принять участие в предвыборном митинге. Грузинские власти арестовали экс-президента, обвинив его в растрате бюджета, превышении полномочий и избиение депутата. После задержания политик объявил голодовку.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МитингСудГрузияМихаил Саакашвили
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