Суд над Саакашвили начался в Тбилиси
Суд над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили начался в Тбилиси, сообщает РИА Новости.
В Минюсте республики отметили, что самого политика на заседание не пустили ради его безопасности. Из-за этого защита Саакашвили отказалась участвовать в процессе.
Сторонники Саакашвили вышли к зданию суда и потребовали его освобождения, при этом очевидцы рассказывают, что в толпе выкрикивают антироссийские лозунги. Полиция задержала 46 человек.
Саакашвили прилетел из Украины в Грузию 1 октября с намерением принять участие в предвыборном митинге. Грузинские власти арестовали экс-президента, обвинив его в растрате бюджета, превышении полномочий и избиение депутата. После задержания политик объявил голодовку.
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