Суд над Саакашвили начался в Тбилиси

В Минюсте республики отметили, что самого политика на заседание не пустили ради его безопасности. Из-за этого защита Саакашвили отказалась участвовать в процессе.

Сторонники Саакашвили вышли к зданию суда и потребовали его освобождения, при этом очевидцы рассказывают, что в толпе выкрикивают антироссийские лозунги. Полиция задержала 46 человек.

Саакашвили прилетел из Украины в Грузию 1 октября с намерением принять участие в предвыборном митинге. Грузинские власти арестовали экс-президента, обвинив его в растрате бюджета, превышении полномочий и избиение депутата. После задержания политик объявил голодовку.

