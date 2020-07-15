Очередной сенатор заразился коронавирусом
Еще один член Совета федерации заразился коронавирусом. Как сообщил председатель комитета верхней палаты по регламенту Вячеслав Тимченко, у сенатора тест на коронавирус оказался положительным, лечится он дома с прошлой недели и самочувствие у него хорошее.
Тимченко добавил, что на дистанционной работе сейчас находятся еще трое сенаторов, у которых тест на ковид отрицательный, но повышена температура, передает РИА Новости.
На сегодняшнее заседание Совфеда соберутся только сенаторы с отрицательным тестом на коронавирус.
В России по данным на утро 14 июля выявлено 6248 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в начала пандемии заразившихся в стране 740 тысяч.
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