Очередной сенатор заразился коронавирусом

Еще один член Совета федерации заразился коронавирусом. Как сообщил председатель комитета верхней палаты по регламенту Вячеслав Тимченко, у сенатора тест на коронавирус оказался положительным, лечится он дома с прошлой недели и самочувствие у него хорошее.

Тимченко добавил, что на дистанционной работе сейчас находятся еще трое сенаторов, у которых тест на ковид отрицательный, но повышена температура, передает РИА Новости.