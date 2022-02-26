ЕС заморозит действие соглашения об упрощении визового режима с Россией

Евросоюз с 28 февраля приостановит действие ряда положений об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Соответствующее заявление Совета ЕС опубликовано в официальном журнале сообщества.

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В частности, ЕС заморозит упрощенный визовый режим для дипломатов, чиновников, членов официальных делегаций, депутатов, бизнесменов. Этим категориям лиц с 1 марта придется получать визы по стандартной процедуре и платить стандартный консульский сбор.

Ранее Евросоюз ввел санкции против 98 граждан России из-за военной операции РФ на Украине. Ограничения коснулись в том числе президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главы МВД Владимира Колокольцева, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВизыРоссияЕвросоюз
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