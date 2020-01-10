Мухин: Иран повел себя мудро после убийства Сулеймани
Политолог Алексей Мухин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Конфликт между Ираном и США
В ночь на 8 января с территории Ирана были осуществлены множественные ракетные атаки на американские базы в Ираке. По информации иранских СМИ, они стали местью за убийство иранского генерала Касема Сулеймани в ходе операции ВВС США в Багдаде 3 января.
Алексей Мухин: «Это вызывает очень серьезные опасения у мирового сообщества на предмет разворачивания более масштабных военных действий. Сам Иран после убийства Сулеймани повел себя довольно мудро. Теперь любые действия США в этом направлении будут истолкованы мировым сообществом как необоснованная агрессия. Полагаю, что месть за Сулеймани продолжится, но она будет выражаться в виде прокси-действий, то есть действий на территории других государств, и будет носить скрытный характер», – комментирует в эфире НСН Алексей Мухин.
Крушение украинского «Боинга»
Украинский пассажирский самолет потерпел крушение в Иране. Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился рано утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана.
Алексей Мухин: «Данное обстоятельство является очень шумным и резонансным информационным поводом. Обвинения в адрес Ирана и даже России со стороны Украины звучат уже громогласно, несмотря на то, что рабочая комиссия только начнет в ближайшее время свою работу по расследованию этого инцидента. Такая модель поведения, информационное обвинение без доказательств, использовалась в 2014 году во время крушения малазийского «Боинга», что послужило поводом для введения санкций против России. Понятно, что этот информационный повод будет использован США для введения санкций против Ирана, к какому бы решению не пришла комиссия. Кстати, к участию в работе этой комиссии приглашены американские коллеги», – отмечает он в беседе с НСН.
Киев вновь недоволен визитом Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки российского президента Владимира Путина в Крым. Накануне российский лидер прибыл на полуостров, откуда с ракетного крейсера «Маршал Устинов» наблюдал за ходом совместных учений Черноморского и Северного флотов.
Алексей Мухин: «На Украине все стабильно. Сколько не говорили «халва-халва», а во рту слаще не станет. Крым уже давно наш», – говорит он НСН.
В Польше назвали независимость от российского газа приоритетом страны
В Польше назвали независимость от российского газа приоритетом страны, а также выразили желание действовать в альянсе с Соединенными Штатами.
Алексей Мухин: «Подобного рода вмешательства в дела суверенной России, конечно, не могут приветствоваться. Но на партнёрстве России с Польшей это мало отразится, потому что в последнее время это партнерство, к сожалению, оставляет желать лучшего. И в ближайшее время, судя по поведению польских политиков, действующих в рамках не своей страны, а в рамках национальных интересов США, улучшений не предвидеться», – подытоживает Алексей Мухин в интервью НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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