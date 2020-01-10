Мухин: Иран повел себя мудро после убийства Сулеймани

Алексей Мухин: «Данное обстоятельство является очень шумным и резонансным информационным поводом. Обвинения в адрес Ирана и даже России со стороны Украины звучат уже громогласно, несмотря на то, что рабочая комиссия только начнет в ближайшее время свою работу по расследованию этого инцидента. Такая модель поведения, информационное обвинение без доказательств, использовалась в 2014 году во время крушения малазийского «Боинга», что послужило поводом для введения санкций против России. Понятно, что этот информационный повод будет использован США для введения санкций против Ирана, к какому бы решению не пришла комиссия. Кстати, к участию в работе этой комиссии приглашены американские коллеги», – отмечает он в беседе с НСН.

