Объявившие о выходе из ЛДПР хабаровские депутаты передумали
Спикер гордумы Хабаровска и еще 16 депутатов, объявивших о выходе из ЛДПР, поменяли свое решение. Они продолжат работать в парламенте от лица партии. Об этом сообщил «Интерфаксу» председатель гордумы Михаил Сидоров.
Сидоров пояснил, что решение о выходе из партии принималось из-за разногласий городских властей и регионального отделения ЛДПР, которые возникли после задержания Фургала.
По его словам, на решение остаться в партии повлияло то, что к нему с такой просьбой обратилась родная сестра бывшего губернатора Сергея Фургала, а также гарантии, данные после встречи депутатов с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, который также является координатором регионального отделения ЛДПР.
Спикер отметил, что депутаты не ожидали столь сильного резонанса и намерены продолжать конструктивную работу со всеми органами власти.
Он добавил, что ни у кого не было цели «попиариться», депутаты просто хотят оставаться независимыми от представительных органов.
Заявления в региональное отделение о выходе из партии 17 депутатов, в том числе Сидоров, подали 23 ноября.
Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев в беседе с НСН отказался комментировать демарш региональных членов партии.
«К сожалению, никак не могу прокомментировать, потому что пока у нас официальной информации об этом нет», - сказал Лебедев.
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