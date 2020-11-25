Объявившие о выходе из ЛДПР хабаровские депутаты передумали

Спикер гордумы Хабаровска и еще 16 депутатов, объявивших о выходе из ЛДПР, поменяли свое решение. Они продолжат работать в парламенте от лица партии. Об этом сообщил «Интерфаксу» председатель гордумы Михаил Сидоров.

Сидоров пояснил, что решение о выходе из партии принималось из-за разногласий городских властей и регионального отделения ЛДПР, которые возникли после задержания Фургала.

По его словам, на решение остаться в партии повлияло то, что к нему с такой просьбой обратилась родная сестра бывшего губернатора Сергея Фургала, а также гарантии, данные после встречи депутатов с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, который также является координатором регионального отделения ЛДПР.

Спикер отметил, что депутаты не ожидали столь сильного резонанса и намерены продолжать конструктивную работу со всеми органами власти.