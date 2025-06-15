Член СПЧ: Около 200 россиян пересекли границу Ирана и Азербайджана

Около 200 россиян, среди которых группа ученых и симфонический оркестр, пересекли ирано-азербайджанскую границу. Об этом сообщила РИА Новости член СПЧ и профессор МГИМО Элина Сидоренко.

Минобрнауки: Группа из 14 российских ученых эвакуирована из Ирана

По словам Сидоренко, на границе с Ираном находилось около 200 человек, включая 14 учёных и музыкантов симфонического оркестра. Сидоренко добавила, что они ждали открытия границы около четырёх часов, после чего группа пересекла границу пешком. На территории Азербайджана нас уже ожидали комфортабельные автобусы, которые доставят всех в гостиницу в Баку, отметила Сидоренко.

Она также сообщила, что после перехода ирано-азербайджанской границы всем россиянам была предоставлена еда и напитки, а посольство РФ в Азербайджане забронировало для них номера в гостиницах.

Ранее в минобрнауки сообщили, что группа из 14 российских ученых эвакуирована из зоны ирано-израильского конфликта.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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