Член СПЧ: Около 200 россиян пересекли границу Ирана и Азербайджана
Около 200 россиян, среди которых группа ученых и симфонический оркестр, пересекли ирано-азербайджанскую границу. Об этом сообщила РИА Новости член СПЧ и профессор МГИМО Элина Сидоренко.
По словам Сидоренко, на границе с Ираном находилось около 200 человек, включая 14 учёных и музыкантов симфонического оркестра. Сидоренко добавила, что они ждали открытия границы около четырёх часов, после чего группа пересекла границу пешком. На территории Азербайджана нас уже ожидали комфортабельные автобусы, которые доставят всех в гостиницу в Баку, отметила Сидоренко.
Она также сообщила, что после перехода ирано-азербайджанской границы всем россиянам была предоставлена еда и напитки, а посольство РФ в Азербайджане забронировало для них номера в гостиницах.
Ранее в минобрнауки сообщили, что группа из 14 российских ученых эвакуирована из зоны ирано-израильского конфликта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru