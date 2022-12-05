Обвинение запросило для Ильи Яшина* девять лет колонии
5 декабря 202216:53
Обвинение запросило для признанного в РФ иноагентом Ильи Яшина девять лет колонии общего режима по делу о дискредитации российской армии, сообщает ТАСС.
Кроме того, представитель прокуратуры потребовал лишить оппозиционера права заниматься администрированием интернет-ресурсов на четыре года.
Ранее Яшин просил отпустить его под залог 5 млн 100 тысяч рублей, однако Мещанский суд Москвы оставил его в СИЗО ещё на полгода, пишут «Известия».
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5 декабря 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru