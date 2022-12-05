Обвинение запросило для Ильи Яшина* девять лет колонии

Обвинение запросило для признанного в РФ иноагентом Ильи Яшина девять лет колонии общего режима по делу о дискредитации российской армии, сообщает ТАСС.

Мосгорсуд отказался выпускать Яшина* из СИЗО

Кроме того, представитель прокуратуры потребовал лишить оппозиционера права заниматься администрированием интернет-ресурсов на четыре года.

Ранее Яшин просил отпустить его под залог 5 млн 100 тысяч рублей, однако Мещанский суд Москвы оставил его в СИЗО ещё на полгода, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияОппозицияУголовное ДелоОбвинениеИлья Яшин
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