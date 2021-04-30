«Сегодня Страстная пятница». Зюганов отказался комментировать конфликт Уйбы и депутата КПРФ
Лидер КПРФ не захотел оценивать конфликт коммуниста с главой Коми и поздравил россиян с праздниками.
Лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отказался комментировать конфликт губернатора Коми Владимира Уйбы и депутата от КПРФ Олега Михайлова, предложив обсудить внутренние дела после праздников.
«У нас какой день завтра? У нас завтра Первое мая - главный праздник трудящихся. Без солидарности трудового народа ничего не будет: ни еды, ни заводов, ни фабрик, ни побед - ничего. Послезавтра у нас Святая Пасха, сегодня Страстная пятница. Поэтому я поздравляю всех ваших слушателей с Первомаем и Светлой Пасхой. Что касается внутренних проблем, обсудим их после праздников, внимательно разберемся. Давайте соблюдать лучшие русские и советские традиции. И советую вам этим заняться всерьез. Тогда придут победы, тогда отвяжутся от нас натовцы, американцы. Тогда не будут нас оскорблять, санкции налагать. А если будем заниматься внутренними склоками, а еще раздувать их, то толку от этого никакого не будет», - заявил лидер КПРФ.
Ранее депутат от КПРФ Олег Михайлов обвинил губернатора Коми Владимира Уйбу в нецензурных угрозах после заседания республиканского Госсовета.
Как сообщил Михайлов, после того, как он раскритиковал доклад главы региона о проделанной работе за 2020 год, Уйба в перерыве подошёл к нему и предложил «пойти выйти». Депутат также утверждает, что губернатор угрожал ему «дать *****» и «урыть *****». А вот глава Коми Владимир Уйба заявил РЕН ТВ, что никакого конфликта не было и что его позиция «абсолютно нормальная, человеческая».
В пресс-службе губернатора Коми заявили, что депутат от КПРФ начал выступление после доклада губернатора с оскорблений в его адрес, на что Уйба «спокойно выслушав» Михайлова, подошел уже после заседания и «потребовал разъяснений, обратившись к нему на том же языке, на котором Олег Алексеевич, судя по всему, только и понимает». А Михайлов, как указывается в сообщении пресс-службы, «исподтишка» записал разговор.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 731 / сут.
Умерли
110 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 406 / сут.
- Путин присвоил пятерым россиянам звания Героя Труда
- Туроператоры завершили вывоз российских туристов из Турции и Танзании
- В Израиле объявили траур из-за гибели людей на празднике
- Белоруссия попросила у США помощи в расследовании дела о госперевороте
- Байден заявил, что не считает Америку расистской страной
- Эксперты Роскачества предостерегли от излишеств в употреблении кагора
- Адвокат Сафронова не стал увязывать обыск у коллеги с делом о госизмене
- «Нафтогаз» анонсировал новые иски к «Газпрому»
- Россия и Сирия обвинили США в запугивании желающих вернуться сирийских беженцев
- Мачеха Майкла Дугласа умерла в 102 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru