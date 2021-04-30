«Сегодня Страстная пятница». Зюганов отказался комментировать конфликт Уйбы и депутата КПРФ

Лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отказался комментировать конфликт губернатора Коми Владимира Уйбы и депутата от КПРФ Олега Михайлова, предложив обсудить внутренние дела после праздников.

«У нас какой день завтра? У нас завтра Первое мая - главный праздник трудящихся. Без солидарности трудового народа ничего не будет: ни еды, ни заводов, ни фабрик, ни побед - ничего. Послезавтра у нас Святая Пасха, сегодня Страстная пятница. Поэтому я поздравляю всех ваших слушателей с Первомаем и Светлой Пасхой. Что касается внутренних проблем, обсудим их после праздников, внимательно разберемся. Давайте соблюдать лучшие русские и советские традиции. И советую вам этим заняться всерьез. Тогда придут победы, тогда отвяжутся от нас натовцы, американцы. Тогда не будут нас оскорблять, санкции налагать. А если будем заниматься внутренними склоками, а еще раздувать их, то толку от этого никакого не будет», - заявил лидер КПРФ.

Ранее депутат от КПРФ Олег Михайлов обвинил губернатора Коми Владимира Уйбу в нецензурных угрозах после заседания республиканского Госсовета.

Как сообщил Михайлов, после того, как он раскритиковал доклад главы региона о проделанной работе за 2020 год, Уйба в перерыве подошёл к нему и предложил «пойти выйти». Депутат также утверждает, что губернатор угрожал ему «дать *****» и «урыть *****». А вот глава Коми Владимир Уйба заявил РЕН ТВ, что никакого конфликта не было и что его позиция «абсолютно нормальная, человеческая».

В пресс-службе губернатора Коми заявили, что депутат от КПРФ начал выступление после доклада губернатора с оскорблений в его адрес, на что Уйба «спокойно выслушав» Михайлова, подошел уже после заседания и «потребовал разъяснений, обратившись к нему на том же языке, на котором Олег Алексеевич, судя по всему, только и понимает». А Михайлов, как указывается в сообщении пресс-службы, «исподтишка» записал разговор.

