«Урою, *****!» Депутат обвинил главу Коми в нецензурных угрозах
Депутат от КПРФ Олег Михайлов обвинил губернатора Коми Владимира Уйбу в нецензурных угрозах после заседания республиканского Госсовета.
Как сообщил Михайлов, после того, как он раскритиковал доклад главы региона о проделанной работе за 2020 год, Уйба в перерыве подошёл к нему и предложил «пойти выйти». Депутат также утверждает, что губернатор угрожал ему «дать *****» и «урыть *****».
Глава Коми Владимир Уйба заявил РЕН ТВ, что никакого конфликта не было и что его позиция «абсолютно нормальная, человеческая». В свою очередь Олег Михайлов опубликовал аудиозапись разговора с главой региона: её распространили Telegram-каналы.
Депутат от КПРФ подчеркнул, что будет обращаться в правоохранительные органы из-за угроз в свой адрес. «Пусть он даже и в эмоциональной форме и, может быть он, там, в расстройстве, но все равно это не подобает госчиновнику, так себя вести», — добавил Михайлов.
Владимир Уйба занял пост губернатора Коми в сентябре 2020 года. До этого он занимал пост врио главы региона с апреля 2020 года. Как ранее утверждала КПРФ Коми, во время предвыборной кампании Уйба подобрал себе в соперники «откровенных спойлеров».
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