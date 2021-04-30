«Урою, *****!» Депутат обвинил главу Коми в нецензурных угрозах

Депутат от КПРФ Олег Михайлов обвинил губернатора Коми Владимира Уйбу в нецензурных угрозах после заседания республиканского Госсовета.

Как сообщил Михайлов, после того, как он раскритиковал доклад главы региона о проделанной работе за 2020 год, Уйба в перерыве подошёл к нему и предложил «пойти выйти». Депутат также утверждает, что губернатор угрожал ему «дать *****» и «урыть *****».

Глава Коми Владимир Уйба заявил РЕН ТВ, что никакого конфликта не было и что его позиция «абсолютно нормальная, человеческая». В свою очередь Олег Михайлов опубликовал аудиозапись разговора с главой региона: её распространили Telegram-каналы.

Депутат от КПРФ подчеркнул, что будет обращаться в правоохранительные органы из-за угроз в свой адрес. «Пусть он даже и в эмоциональной форме и, может быть он, там, в расстройстве, но все равно это не подобает госчиновнику, так себя вести», — добавил Михайлов.

Владимир Уйба занял пост губернатора Коми в сентябре 2020 года. До этого он занимал пост врио главы региона с апреля 2020 года. Как ранее утверждала КПРФ Коми, во время предвыборной кампании Уйба подобрал себе в соперники «откровенных спойлеров».

