Власти Коми прокомментировали конфликт губернатора и депутата

В пресс-службе губернатора Коми прокомментировали запись разговора главы региона Владимира Уйбы и депутата от КПРФ Олега Михайлова, на котором слышны нецензурные выражения в адрес последнего. Аудиозапись появилась в интернете и вызвала резонанс в средствах массовой информации и социальных сетях.

Если верить пресс-службе Уйбы, депутат от КПРФ начал выступление после доклада губернатора с оскорблений в его адрес, на что Уйба «спокойно выслушав» Михайлова, подошел уже после заседания и «потребовал разъяснений, обратившись к нему на том же языке, на котором Олег Алексеевич, судя по всему, только и понимает". А Михайлов, как указывается в сообщении пресс-службы, «исподтишка» записал разговор.

Ранее депутат от КПРФ Олег Михайлов обвинил губернатора Коми Владимира Уйбу в нецензурных угрозах после заседания республиканского Госсовета.

Как сообщил Михайлов, после того, как он раскритиковал доклад главы региона о проделанной работе за 2020 год, Уйба в перерыве подошёл к нему и предложил «пойти выйти». Депутат также утверждает, что губернатор угрожал ему «дать *****» и «урыть *****».

Глава Коми Владимир Уйба заявил РЕН ТВ, что никакого конфликта не было и что его позиция «абсолютно нормальная, человеческая».

