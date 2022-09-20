Общественный совет Херсонской области просит о немедленном референдуме

Общественный совет Херсонской области просит немедленно провести референдум о вхождении региона в РФ. С соответствующим обращением общественники обратились к главе военно-гражданской администрации региона Владимиру Сальдо. Об этом говорится в заявлении, которое зачитал председатель Общественного совета области Владимир Овчаренко.

В документе подчёркивается актуальность принятия решения о немедленном проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации.

«Уверены, инициатива будет полностью поддержана жителями Херсонщины, а вхождение в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию области, откроет новые возможности на пути к возрождению и восстановлению мощи нашей земли и возвращению к полноценной мирной жизни», - цитирует Овчаренко агентство ТАСС.