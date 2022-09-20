Общественный совет Херсонской области просит о немедленном референдуме
Общественный совет Херсонской области просит немедленно провести референдум о вхождении региона в РФ. С соответствующим обращением общественники обратились к главе военно-гражданской администрации региона Владимиру Сальдо. Об этом говорится в заявлении, которое зачитал председатель Общественного совета области Владимир Овчаренко.
В документе подчёркивается актуальность принятия решения о немедленном проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации.
«Уверены, инициатива будет полностью поддержана жителями Херсонщины, а вхождение в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию области, откроет новые возможности на пути к возрождению и восстановлению мощи нашей земли и возвращению к полноценной мирной жизни», - цитирует Овчаренко агентство ТАСС.
В Общественном совете также подчеркнули, что необходимость проведения референдума о вхождении в состав РФ вызвана, в том числе, актами террора со стороны украинских властей и НАТО. Члены Совета единогласно поддержали это обращение.
Накануне с аналогичной инициативой выступили Общественные палаты Луганской и Донецкой народных республик. Они обратились к депутатам Народного совета и главам своих республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину соответственно.
Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, экс-премьер ДНР Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил о том, что население Донбасса ждет вхождения в состав России уже восемь лет и нет смысла откладывать референдумы, которые своевременно могут изменить статус спецоперации.
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