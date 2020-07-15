Общественникам запретили говорить Фургалу об акциях в его поддержку

По её словам, телевизор у Фургала не работает, а посетителям запретили говорить с губернаторам о митингах, передаёт ТАСС.

Пока Фургал получил газеты за 9 июля и читает книги, отметили в ОНК. Сам он пожаловался общественникам на аллергические красные пятна на руках. Будучи медиком по образованию, глава Хабаровского края связывает аллергию с ношением перчаток, передаёт RT.

9 июля Фургала задержали в Хабаровске и этапировали в Москву, где обвинили в причастности к организации убийств бизнесменов в 2004-2005 годах. Сам он вину не признаёт. Срок давности по этому составу преступления составляет 15 лет, и если приговор успеют вынести до истечения этого срока, Фургалу может грозить пожизненное заключение.

