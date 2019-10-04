Обращение Лукашенко к Зеленскому сочли несерьезным
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук в эфире НСН предположил, что просьба белорусского президента о помощи с ракетостроением носит политический характер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в совместном развитии ракетостроения с Киевом. «У нас не было такого производства, а у вас оно есть» - обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому белорусский лидер. Далее он добавил, чтобы было бы неплохо, если Украина поможет Белоруссии с ракетостроением.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН выразил удивление подобным заявлением белорусского лидера и напомнил, что на Украине ракетостроение совсем не развито.
«Это странная вещь. Такое заявление носит чисто политический характер. На Украине нет ракетостроения. Там есть «перепевы» старых советских ракет, но все это несерьезно. Лукашенко легче обратиться к КНДР или в Иран, если он не хочет обращаться к России», - посоветовал эксперт.
Ранее НСН рассказала, что Александр Лукашенко предложил направить на Донбасс миротворческий контингент. Он отметил, что республика не будет «напрашиваться в миротворцы и посредники», а готова оказать содействие при условии «согласия двух сторон». В ЛНР не поддержали идею белорусского лидера — советник главы ЛНР, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН заявил, что присутствие белорусских миротворцев на Донбассе будет бесполезным.
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