«Обострят ситуацию с Россией»: В Приднестровье готовятся к провокациям Молдовы на пути в ЕС
Бывший спикер парламента Приднестровья Александр Щерба отметил, что политики Молдовы захотят ускорить процесс европейской интеграции, для этого они могут избрать «революционный» путь.
Молдова может попытаться обострить ситуацию в Приднестровье для ускоренной европейской интеграции после получения статуса кандидата на вступление в ЕС, заявил бывший спикер парламента Приднестровья Александр Щерба в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Украина и Молдавия получили статус кандидата на вступление в Евросоюз. По его словам, страны сделали «решающий шаг на пути в ЕС».
«Я не могу разделить той радости, которую испытывают отдельные политические деятели республики Молдовы, потому что как минимум треть страны не желает этого. Что касается будущей политики, внушает дозированный оптимизм то, что для европейцев естественное желание населения проживать на своей земле и права человека не пустой звук. В этом плане ястребиный взор отдельных политиков Кишинева в сторону Приднестровья может быть уравновешен более авторитетной и мощной позицией Евросоюза в целом или отдельных игроков. Но это лишь предположение», - сказал Щерба.
Но путь от кандидата до члена Евросоюза может занять десятки лет, а если такой сценарий не устроит политиков Молдовы, они попытаются ускорить этот процесс рядом провокаций на территории Приднестровья, подчеркнул бывший спикер парламента.
«Мы должны понять самое главное – путь в Евросоюз этапный, могут пройти года и десятилетия. Мы еще не знаем, не осенит ли какую-то голову республики Молдовы, что этот процесс можно ускорить так, как он ускорился сейчас. Ведь статус кандидата для республики Молдовы появился только лишь из-за военной спецоперации рядом. Не возникнет ли у них желания провести какую-то параллель и устроить провокацию по отношению к Российской Федерации? Потому что этот статус является ответом Брюсселя на политику Москвы. Это очень опасно. Это может быть здесь, в Приднестровье, потому что на нашей территории находится оперативная группировка российских войск, немногочисленная, но расположена здесь, миротворческие батальоны. Не возникнет ли у кого-то желания обострить ситуацию с Россией, чтобы этот процесс интеграции ускорить…», - предположил собеседник «Радиоточки НСН».
Щерба также выразил уверенность в том, что другого варианта попасть в Евросоюз у Молдовы нет, так как «дотянуть» по всем параметрам до статуса европейского государства в ближайшее время будет невозможно.
«Изменение законодательства в области коррупции, доведение социальных и экономических стандартов до того уровня, который приемлем для европейского государства является неподъемной задачей для нынешней Молдовы. Если сделать это будет невозможно, тогда большая вероятность, что будут искать другой путь – революционный, это значит провокация», - заключил эксперт.
Ранее польский политолог Якуб Корейба в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, почему в ближайшее десятилетие Украина вступит в ЕС.
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