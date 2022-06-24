«Обострят ситуацию с Россией»: В Приднестровье готовятся к провокациям Молдовы на пути в ЕС

Молдова может попытаться обострить ситуацию в Приднестровье для ускоренной европейской интеграции после получения статуса кандидата на вступление в ЕС, заявил бывший спикер парламента Приднестровья Александр Щерба в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Украина и Молдавия получили статус кандидата на вступление в Евросоюз. По его словам, страны сделали «решающий шаг на пути в ЕС».

«Я не могу разделить той радости, которую испытывают отдельные политические деятели республики Молдовы, потому что как минимум треть страны не желает этого. Что касается будущей политики, внушает дозированный оптимизм то, что для европейцев естественное желание населения проживать на своей земле и права человека не пустой звук. В этом плане ястребиный взор отдельных политиков Кишинева в сторону Приднестровья может быть уравновешен более авторитетной и мощной позицией Евросоюза в целом или отдельных игроков. Но это лишь предположение», - сказал Щерба.

Но путь от кандидата до члена Евросоюза может занять десятки лет, а если такой сценарий не устроит политиков Молдовы, они попытаются ускорить этот процесс рядом провокаций на территории Приднестровья, подчеркнул бывший спикер парламента.