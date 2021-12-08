Республиканцы: Байден «сдался Путину»

Руководство США допустило ситуацию, в которой российское вторжение на Украину может скоро начаться, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление сенатора-республиканца Теда Круза.

Байден предупредил Путина о жестких экономических санкциях по Украине

По его словам, в ожидании вторжения на границе Украины сосредоточены «сотни тысяч российских войск». «Эта губительная внешнеполитическая катастрофа — вина Джо Байдена. Это прямое последствие того, что Джо Байден сдался Владимиру Путину в ситуации с „Северным потоком-2“», — заявил сенатор. Так он прокомментировал прошедшие переговоры лидеров двух стран.

Напомним, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что это «диалог о конкретных проблемах, которые так или иначе решать придётся» «при любой политической погоде, поскольку в нём заинтересованы равнозначно как россияне, так и американцы».

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ТЕГИ:Владимир ПутинДжо БайденСенат США
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