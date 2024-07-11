Минский винзавод отменил поставки вина в Россию из-за высоких таможенных пошлин
Минский завод виноградных вин (МЗВВ) объявил о намерении прекратить поставки вина в Россию и ответил на критику со стороны российских виноделов относительно качества своей продукции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст заявления.
Представители завода подчеркнули, что основной объем продукции реализуется на внутреннем рынке Белоруссии, а экспорт в Россию осуществляется в ограниченных объемах и в тестовом режиме из-за ограниченных производственных мощностей и высоких таможенных пошлин на европейские виноматериалы.
МЗВВ пояснил, что из-за роста цен на импортируемые виноматериалы и таможенные сборы компания планирует сосредоточиться на внутреннем рынке и прекратить экспортные поставки в Россию. В заявлении также подчеркивается, что закупка европейских виноматериалов и их дальнейшая переработка на заводе в Минске соответствует мировой практике виноделия.
Помимо этого, представители завода ответили на заявления российских виноделов, которые утверждают, что продукция МЗВВ не соответствует стандартам вина, отмечает RT. Завод подчеркнул, что закупка виноматериалов из Италии, Германии и Австрии и их дальнейшая переработка соответствуют международным нормам, а используемые сорта виноматериалов, такие как «Глера», «Рислинг» и «Грюнер Вельтлинер», не подлежат отдельной правовой охране, передает «Радиоточка НСН».
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