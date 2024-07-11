Минский винзавод отменил поставки вина в Россию из-за высоких таможенных пошлин

Минский завод виноградных вин (МЗВВ) объявил о намерении прекратить поставки вина в Россию и ответил на критику со стороны российских виноделов относительно качества своей продукции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст заявления.

Представители завода подчеркнули, что основной объем продукции реализуется на внутреннем рынке Белоруссии, а экспорт в Россию осуществляется в ограниченных объемах и в тестовом режиме из-за ограниченных производственных мощностей и высоких таможенных пошлин на европейские виноматериалы.