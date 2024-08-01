Эстония введет полный таможенный контроль на границе с РФ
1 августа 202413:07
Власти Эстонии намерены усилить меры проверки на границе с Россией. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна в соцсети Х.
«Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией», — написал глава МИД.
Меры вступят в силу с 8 августа.
Ранее в Эстонии анонсировали усиление контроля на границе с РФ за перемещением товаров, которые подпадают под антироссийские санкции Евросоюза.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru