Эстония введет полный таможенный контроль на границе с РФ

Власти Эстонии намерены усилить меры проверки на границе с Россией. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна в соцсети Х.

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«Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией», — написал глава МИД.

Меры вступят в силу с 8 августа.

Ранее в Эстонии анонсировали усиление контроля на границе с РФ за перемещением товаров, которые подпадают под антироссийские санкции Евросоюза.

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ФОТО: РИА Новости
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