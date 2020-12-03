Обама рассказал о планах публично привиться от коронавируса

Экс-президент США Барак Обама готов публично привиться от коронавируса, сообщил он в интервью радио SiriusXM.

Так он решил помочь публике преодолеть сомнения насчет вакцинации. «В конечном итоге, я могу показать это по ТВ или снять на камеру, чтобы люди знали, что я доверяю науке», - сказал политик.

По его словам, он полностью доверяет американским ученым. «Если Энтони Фаучи [главный инфекционист] скажет мне, что эта вакцина безопасна и что я могу привиться… я обязательно ее сделаю», - отметил Обама.