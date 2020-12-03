Обама рассказал о планах публично привиться от коронавируса
Экс-президент США Барак Обама готов публично привиться от коронавируса, сообщил он в интервью радио SiriusXM.
Так он решил помочь публике преодолеть сомнения насчет вакцинации. «В конечном итоге, я могу показать это по ТВ или снять на камеру, чтобы люди знали, что я доверяю науке», - сказал политик.
По его словам, он полностью доверяет американским ученым. «Если Энтони Фаучи [главный инфекционист] скажет мне, что эта вакцина безопасна и что я могу привиться… я обязательно ее сделаю», - отметил Обама.
Он напомнил, что именно массовые прививки помогли практически избавиться от таких болезней, как полиомиелит, и предотвратить массовую смертность от кори или оспы.
Как сообщалось, министерство обороны США в ближайшие недели начнёт распространять вакцины от коронавируса среди населения страны.
Об этом на видеоконференции Института Брукингса заявил председатель Комитета начальников штабов американских ВС Марк Милли.
По словам генерала, Пентагон, отвечающий за распределение препаратов от COVID-19, запустит распространение вакцин через 1-3 недели.
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