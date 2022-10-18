Обама призвал США и НАТО напомнить Киеву о границах дозволенного

Бывший президент США Барак Обама в интервью Pod Save America заявил, что США необходимо определить границы финансирования конфликта на Украине, чтобы избежать противостояния с Россией.

По его словам, США должны честно сказать, чем они могут помочь Киеву, а что сделать не могут.

Именно четкая позиция по данному вопросу и определенные линии помогут избежать эскалации между Россией, США и НАТО, уверен Обама.