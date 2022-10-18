Обама призвал США и НАТО напомнить Киеву о границах дозволенного
Бывший президент США Барак Обама в интервью Pod Save America заявил, что США необходимо определить границы финансирования конфликта на Украине, чтобы избежать противостояния с Россией.
По его словам, США должны честно сказать, чем они могут помочь Киеву, а что сделать не могут.
Именно четкая позиция по данному вопросу и определенные линии помогут избежать эскалации между Россией, США и НАТО, уверен Обама.
Участие США в конфликте на Украине приведет к эскалации между Вашингтоном и Москвой, поэтому Киеву следует искать мирные пути разрешения ситуации, заявил ранее издатель журнала The National Interest Дмитрий Саймс.
По его словам, Киев не может диктовать США и НАТО, какой уровень поддержки Украине оказывать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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