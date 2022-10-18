Обама призвал США и НАТО напомнить Киеву о границах дозволенного

Бывший президент США Барак Обама в интервью Pod Save America заявил, что США необходимо определить границы финансирования конфликта на Украине, чтобы избежать противостояния с Россией.

По его словам, США должны честно сказать, чем они могут помочь Киеву, а что сделать не могут.

Именно четкая позиция по данному вопросу и определенные линии помогут избежать эскалации между Россией, США и НАТО, уверен Обама.

В США посоветовали Зеленскому искать мирные пути разрешения конфликта

Участие США в конфликте на Украине приведет к эскалации между Вашингтоном и Москвой, поэтому Киеву следует искать мирные пути разрешения ситуации, заявил ранее издатель журнала The National Interest Дмитрий Саймс.

По его словам, Киев не может диктовать США и НАТО, какой уровень поддержки Украине оказывать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
ТЕГИ:УкраинаНАТОСШАБарак Обама
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры