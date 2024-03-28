Обама и Клинтон помогут Байдену профинансировать выборы

По мнению предвыборного штаба Байдена, встреча президентов-демократов может собрать свыше $25 млн. Ожидается, что данная встреча может стать самым успешным политическим сбором средств в истории США.

При этом, по мнению авторов материала, это может и ударить по репутации Байдена. В отличие от нынешнего хозяина Белого дома, Обама и Клинтон были моложе своих оппонентов в выборах и использовали свой возраст в качестве политического преимущества. Поскольку Байден старше не только своих предшественников, но и своего соперника, экс-лидера США Дональда Трампа, совместное выступление может напомнить о пожилом возрасте Байдена. Также Байден использует риторические приемы оппонентов Обамы и Клинтона, республиканцев Джона Маккейна и Боба Доула, в частности, аргумент «мудрость и опыт приходят с возрастом».

Ранее пресс-секретарь американкой администрации Карин Жан-Пьер в процессе интервью радиостанции WBT разозлилась на вопрос о том, страдает ли президент США Джо Байден деменцией.

