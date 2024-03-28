Обама и Клинтон помогут Байдену профинансировать выборы
Бывшие американские лидеры Барак Обама и Билл Клинтон помогут нынешнему президенту США Джо Байдену собрать деньги на выборы на мероприятии, которое состоится в Нью-Йорке 28 марта. Об этом сообщил телеканал NBC News.
По мнению предвыборного штаба Байдена, встреча президентов-демократов может собрать свыше $25 млн. Ожидается, что данная встреча может стать самым успешным политическим сбором средств в истории США.
При этом, по мнению авторов материала, это может и ударить по репутации Байдена. В отличие от нынешнего хозяина Белого дома, Обама и Клинтон были моложе своих оппонентов в выборах и использовали свой возраст в качестве политического преимущества. Поскольку Байден старше не только своих предшественников, но и своего соперника, экс-лидера США Дональда Трампа, совместное выступление может напомнить о пожилом возрасте Байдена. Также Байден использует риторические приемы оппонентов Обамы и Клинтона, республиканцев Джона Маккейна и Боба Доула, в частности, аргумент «мудрость и опыт приходят с возрастом».
Ранее пресс-секретарь американкой администрации Карин Жан-Пьер в процессе интервью радиостанции WBT разозлилась на вопрос о том, страдает ли президент США Джо Байден деменцией.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК РФ: Атаковавшие «Крокус» террористы получали деньги и криптовалюту с Украины
- СМИ: Математику Мифтахову запросили три года колонии за оправдание терроризма
- СК РФ: подтверждена связь террористов из «Крокуса» с украинской стороной
- СК установил еще одного подозреваемого в схеме финансирования теракта в «Крокусе»
- Лавров ответил на вопрос о легитимности Зеленского
- Мужчина пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области
- Группа «Комсомольск» объявила о прекращении концертной деятельности
- Краснодар и Сочи вошли в топ городов по подорожанию «вторички»
- Обама и Клинтон помогут Байдену профинансировать выборы
- В Москве на торги выставили 40 акварельных работ великой княгини Ольги
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru