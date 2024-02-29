Трамп призвал Байдена пройти тест на умственные способности

Президенту США Джо Байдену необходимо сдать тест на умственные способности, написал на своей странице в соцсети Truth Social бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

Байден раскрыл результаты своего медицинского тестирования

Политик назвал Байдена «продажным». По его мнению, тест на умственные способности позволит понять, почему нынешний президент США принимает плохие решения.

Трамп напомнил, что сдавал тест два раза. Политик убежден, что проверка умственных способностей должна стать обязательной для кандидатов в президенты и глав государств.

В Белом доме ранее заявили, что недавний медицинский осмотр Байдена не включал проверку на умственные способности.

По данным социологического исследования Университета Монмута, более 50% граждан США допустили замену Байдена как кандидата от Демократической партии на предстоящих выборах президента, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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