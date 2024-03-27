Пресс-секретарь Белого дома оскорбилась вопросом о деменции у Байдена

Она досрочно закончила разговор, отметив, что «это невероятно оскорбительный вопрос». После этого пресс-секретарь стала расхваливать главу государства и его работу на посту президента.

Ранее стало известно, что нейродегенеративное заболевание у Байдена, на которое указывает ряд симптомов, и другие сопутствующие патологии формируют негативный прогноз у пациента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

