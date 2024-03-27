Пресс-секретарь Белого дома оскорбилась вопросом о деменции у Байдена
Пресс-секретарь американкой администрации Карин Жан-Пьер в процессе интервью радиостанции WBT разозлилась на вопрос о том, страдает ли президент США Джо Байден деменцией, сообщает РИА Новости.
Она досрочно закончила разговор, отметив, что «это невероятно оскорбительный вопрос». После этого пресс-секретарь стала расхваливать главу государства и его работу на посту президента.
Ранее стало известно, что нейродегенеративное заболевание у Байдена, на которое указывает ряд симптомов, и другие сопутствующие патологии формируют негативный прогноз у пациента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru