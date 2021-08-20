ОАЭ временно примут 5 тысяч афганских беженцев

«Для поддержки усилий США ОАЭ согласились принять 5 тысяч афганских граждан, эвакуированных из Афганистана и направляющихся в третьи страны», - говорится в сообщении.

Отмечается, что беженцы будут доставлены в ОАЭ в ближайшие дни на самолетах США. О дальнейших планах ОАЭ в отношении беженцев не сообщается.

Ранее в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал журналистам о возможном приёме в России беженцев из Афганистана.