ОАЭ временно примут 5 тысяч афганских беженцев
Объединенные Арабские Эмираты временно примут 5 тысяч афганских беженцев, которых эвакуируют из страны после прихода к власти талибов. Об этом сообщается в официальном аккаунте Twitter посольства ОАЭ в Вашингтоне.
«Для поддержки усилий США ОАЭ согласились принять 5 тысяч афганских граждан, эвакуированных из Афганистана и направляющихся в третьи страны», - говорится в сообщении.
Отмечается, что беженцы будут доставлены в ОАЭ в ближайшие дни на самолетах США. О дальнейших планах ОАЭ в отношении беженцев не сообщается.
Ранее в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал журналистам о возможном приёме в России беженцев из Афганистана.
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