Лавров ответил о готовности РФ принимать беженцев из Афганистана

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в вопросах приёма беженцев из Афганистана Россия руководствуется «исключительно своими международными обязательствами по международному гуманитарному праву», сообщает РИА Новости.

Ранее Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по телефону предметно обсудили ситуацию в Афганистане, «выразили обоюдную заинтересованность в стабилизации ситуации» и призвали ключевые национальные силы обеспечить безопасность и правопорядок в стране.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:БеженцыАфганистанРоссияСергей ЛавровМИД РФ
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