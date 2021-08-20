Лавров ответил о готовности РФ принимать беженцев из Афганистана

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в вопросах приёма беженцев из Афганистана Россия руководствуется «исключительно своими международными обязательствами по международному гуманитарному праву», сообщает РИА Новости.

Ранее Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по телефону предметно обсудили ситуацию в Афганистане, «выразили обоюдную заинтересованность в стабилизации ситуации» и призвали ключевые национальные силы обеспечить безопасность и правопорядок в стране.

