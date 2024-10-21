ОАЭ продолжат содействовать обмену пленными между Россией и Украиной
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) продолжат содействовать России и Украине по вопросу обмена пленными. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент ОАЭ Мухаммед бен Заед Аль Нахайян.
На встрече с российским лидером Владимиром Путиным он указал, что ОАЭ готовы приложить в этом направлении любые дополнительные усилия.
«Любые усилия для урегулирования кризисов и конфликтов в интересах мира в мире и в интересах наших обеих сторон», - подчеркнул президент ОАЭ.
Ранее Россия и Украина, при посредничестве ОАЭ, провели обмен пленными в формате 95 на 95, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru