Рогов: Россия и Украина провели обмен телами погибших военных

Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ: Россия и Украина обменялись военнопленными

По его словам, российская сторона получила 89 тел погибших, а украинская — 501.

Официальных комментарием от Минобороны России пока не поступало.

Ранее Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмены телами погибших военных в ходе спецоперации между Россией и Украиной происходят постоянно, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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