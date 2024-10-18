Рогов: Россия и Украина провели обмен телами погибших военных

По его словам, российская сторона получила 89 тел погибших, а украинская — 501.

Официальных комментарием от Минобороны России пока не поступало.

Ранее Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмены телами погибших военных в ходе спецоперации между Россией и Украиной происходят постоянно, напоминает RT.

