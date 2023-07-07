NYT: В США считают передачу кассетных боеприпасов Украине временной мерой

Отмечается, что поставка кассетных боеприпасов должна позволить выиграть время до того, как в США не будет увеличено производство обычных артиллерийских снарядов.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США будут тщательно подходить к выбору кассетных боеприпасов, поставляемых Украине. По его словам, у Соединенных Штатов есть кассетные боеприпасы для поражения живой силы и техники, которые «будут полезны Украине в нынешних условиях», сообщает «Радиоточка НСН».

