NYT: В США считают передачу кассетных боеприпасов Украине временной мерой

Чиновники Соединенных Штатов считают, что возможная отправка Киеву кассетных боеприпасов будет временной мерой. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на интервью с неназванными чиновниками.

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Отмечается, что поставка кассетных боеприпасов должна позволить выиграть время до того, как в США не будет увеличено производство обычных артиллерийских снарядов.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США будут тщательно подходить к выбору кассетных боеприпасов, поставляемых Украине. По его словам, у Соединенных Штатов есть кассетные боеприпасы для поражения живой силы и техники, которые «будут полезны Украине в нынешних условиях», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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