NYT: США планируют ответную кибератаку на Россию
Американские власти планируют провести скрытные кибератаки на российские сети, что станет ответом на атаку на программное обеспечение компании SolarWinds, пишет The New York Times со ссылкой на чиновников.
Как ожидается, это произойдет в ближайшие три недели.
Кроме того, атака будет сопровождаться экономическими санкциями. По данным издания, последствия контратаки будут очевидны для российского президента Владимира Путина, а также спецслужб и военных России. При этом атаки не будут видны «извне».
Сообщалось, что администрация Байдена даст оценку предполагаемого вмешательства России в выборы 2020 года, использования химического оружия против оппозиционного политика Алексея Навального и масштабной кибератаке на федеральные агентства и ведомства, связанной с взломом программного обеспечения SolarWinds, в котором многие аналитики и правительственные чиновники обвиняют Россию.
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