Washington Post: Байден исключает перезагрузку отношений с Москвой
Президент США Джо Байден исключает «перезагрузку» двусторонних отношений с Москвой, как это сделали многие новые президенты страны. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на официальные источники во власти.
«Работая с Россией, мы также будем стремиться привлечь Россию к ответственности за их безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы», - цитирует издание высокопоставленного американского чиновника на условиях анонимности.
По данным издания, администрация Байдена даст оценку предполагаемого вмешательства России в выборы 2020 года, использования химического оружия против оппозиционного политика Алексея Навального и масштабной кибератаке на федеральные агентства и ведомства, связанной с взломом программного обеспечения SolarWinds, в котором многие аналитики и правительственные чиновники обвиняют Россию.
«Мы будем использовать эти оценки для обоснования нашего ответа на агрессию России в ближайшие недели», - сказал газете другой высокопоставленный чиновник.
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