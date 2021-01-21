Washington Post: Байден исключает перезагрузку отношений с Москвой

«Работая с Россией, мы также будем стремиться привлечь Россию к ответственности за их безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы», - цитирует издание высокопоставленного американского чиновника на условиях анонимности.

По данным издания, администрация Байдена даст оценку предполагаемого вмешательства России в выборы 2020 года, использования химического оружия против оппозиционного политика Алексея Навального и масштабной кибератаке на федеральные агентства и ведомства, связанной с взломом программного обеспечения SolarWinds, в котором многие аналитики и правительственные чиновники обвиняют Россию.

«Мы будем использовать эти оценки для обоснования нашего ответа на агрессию России в ближайшие недели», - сказал газете другой высокопоставленный чиновник.

