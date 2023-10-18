«Нужно заканчивать этот конфликт»: Путин высказался об ударе по больнице в Газе

Как отметил Путин, эта атака — трагедия и «ужасное событие». Глава государства обратил внимание, что в результате ЧП были убиты и ранены сотни людей.

«Я очень рассчитываю на то, что это будет сигналом к тому, что нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать. Во всяком случае нужно сводить дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров», — подчеркнул Путин.

Ранее по больнице «Аль-Ахли» в Газе был нанесен удар, погибли и пострадали более 800 человек, напоминает «Свободная пресса». В Палестине заявили, что здание атаковали израильские самолеты, при этом Армия обороны Израиля обвинила в ударе группировку «Исламский джихад». Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее, назвала атаку преступлением и «актом расчеловечивания», отмечает телеканал «360».

