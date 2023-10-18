«Другая команда»: Байден заявил, что по больнице в Газе ударил не Израиль

Президент Джо Байден на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху поддержал версию, что удар по больнице в секторе Газа нанесла не израильская Армия обороны.

ЦАХАЛ представил запись разговора солдат ХАМАС о случайном ударе по больнице

«На основе того, что я видел, похоже, это (удар) был сделан другой командой, не вами», — цитирует политика РИА Новости.

Ранее стало известно, что больница «Аль-Ахли» в Газе подверглась атаке, погибли и пострадали более 800 человек, отмечает телеканал «360». По данным Палестины, по зданию ударили израильские самолеты. При этом ЦАХАЛ обвинила в ударе по больнице группировку «Исламский джихад». В Израиле заявили, что располагают записью, якобы подтверждающей атаку со стороны боевиков, отмечает РЕН ТВ.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Сектор ГазаИзраильНетаньяхуДжо Байден

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