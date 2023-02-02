Нуланд: в США готовятся поставить на Украину дальнобойные ракеты
В Вашингтоне работают над тем, чтобы обеспечить потребности Киева в вооружении. Об этом сообщила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд в интервью телеканалу Al Jazeera.
По её словам, речь идет также и о ракетах большого радиуса действия.
«Это необходимо Украине для того, чтобы контролировать свое воздушное пространство для защиты территории», - добавила Нуланд.
Ранее НСН сообщала, что экс-советник президента США одобрил удары Украины по территории РФ.
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