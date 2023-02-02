Нуланд: в США готовятся поставить на Украину дальнобойные ракеты

В Вашингтоне работают над тем, чтобы обеспечить потребности Киева в вооружении. Об этом сообщила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд в интервью телеканалу Al Jazeera.

По её словам, речь идет также и о ракетах большого радиуса действия.