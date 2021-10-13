Украина и послы: Какие компромиссы ищет в Москве «ястреб» Нуланд
Российские политологи в интервью НСН предположили, какие конкретно цели преследует заместитель госсекретаря США, приехав в Москву.
Американские и российские дипломаты проведут еще один раунд переговоров по проблеме ограничений на работу своих посольств в Москве и Вашингтоне. Как пояснил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, позиция США по этому вопросу остается твердой. При этом МИД России предложил Вашингтону снять все взаимные ограничения на работу диппредставительств.
Решение об очередной встрече по этой проблеме было принято по итогам переговоров заместителя госсекретаря Виктории Нуланд с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Американский политик прибыла в Москву с официальным визитом в понедельник, ради чего США убрали несколько фамилий россиян из санкционного списка, ведь и самой Нуланд въезд в нашу страну был запрещен. Но стороны нашли компромисс.
Нуланд назвала встречу с партнерами из МИД России конструктивной.
Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН заявил, что Москва осознает важность взаимодействия с США по ряду глобальных вопросов, в том числе к диалогу с «персонами», которые не питают симпатий к России.
«Дипломатия – это вещь сугубо прагматичная, реалистичная, и понятно, что времена меняются, меняются отношения к тем или иным персонам. Как Черчилль сказал, у Англии нет постоянных врагов, а есть постоянные интересы. Очевидно, что Нуланд – персона, которая не симпатизирует России, которая является ястребом, которая пытается проводить агрессивную внешнюю политику, которая связана с неоконсервативными кругами в США, она замужем за апологетом идеи американского доминирования. Но она сейчас заместитель госсекретаря, и, так или иначе, нам взаимодействовать с Соединенными Штатами необходимо, и мы взаимодействуем», - рассказал он.
После очередных антироссийских санкций, введенных США в апреле, началось дипломатическое обострение между Москвой и Вашингтоном. США выслали 10 российских дипломатов, Россия приняла ответные меры. Позже РФ запретила найм россиян и граждан третьих стран американскими диппредставительствами в РФ. Из-за этого шага российских властей посольство США в Москве сократило количество оказываемых консульских услуг. Кроме того, диппредставительство заявило о прекращении выдачи неиммиграционных виз и виз для недипломатических поездок.
Впрочем, как сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, визит в Россию заместителя госсекретаря США связан с Украиной, обезопасить себя от форс-мажоров с которой хочет Вашингтон,.
«Нуланд занимается конкретной темой, и по этой теме прилетает. Совершенно явно, что визит связан с Украиной, которую курирует Нуланд. Еще в администрации Обамы она была ключевой персоной, вот и приехала обсуждать. Вызвано это тем, что Соединенным Штатам сейчас очень некстати какое-нибудь обострение или эскалация вокруг Украины и Донбасса. Они хотят понять российский настрой, выслушать точку зрения Москвы и обсудить это в достаточно прагматическом ключе с тем, чтобы понять, как можно установить систему многостороннего сдерживания друг друга, в том числе и Украины. В последнее время там происходит много очень ярких внутриполитических событий, ряд которых являются некоторыми неожиданностями для американцев», - сказал Федор Лукьянов.
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин сказал НСН, что Нуланд в России обсудит и «Северный поток–2». США, как известно, выступали против его строительства и запуска в работу, но в итоге Германия. для которой этот газопровод необходим, настояла на своем, да и России, несмотря на все санкции дело до конца довела.
Добавим, в планах Нуланд встреча с помощником российского президента Юрием Ушаковым и замглавы администрации главы государства Дмитрием Козаком, а вот встречи с президентом России Владимиром Путиным не запланировано.
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