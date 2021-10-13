Украина и послы: Какие компромиссы ищет в Москве «ястреб» Нуланд

Американские и российские дипломаты проведут еще один раунд переговоров по проблеме ограничений на работу своих посольств в Москве и Вашингтоне. Как пояснил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, позиция США по этому вопросу остается твердой. При этом МИД России предложил Вашингтону снять все взаимные ограничения на работу диппредставительств.

Решение об очередной встрече по этой проблеме было принято по итогам переговоров заместителя госсекретаря Виктории Нуланд с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Американский политик прибыла в Москву с официальным визитом в понедельник, ради чего США убрали несколько фамилий россиян из санкционного списка, ведь и самой Нуланд въезд в нашу страну был запрещен. Но стороны нашли компромисс.

Нуланд назвала встречу с партнерами из МИД России конструктивной.

Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН заявил, что Москва осознает важность взаимодействия с США по ряду глобальных вопросов, в том числе к диалогу с «персонами», которые не питают симпатий к России.

«Дипломатия – это вещь сугубо прагматичная, реалистичная, и понятно, что времена меняются, меняются отношения к тем или иным персонам. Как Черчилль сказал, у Англии нет постоянных врагов, а есть постоянные интересы. Очевидно, что Нуланд – персона, которая не симпатизирует России, которая является ястребом, которая пытается проводить агрессивную внешнюю политику, которая связана с неоконсервативными кругами в США, она замужем за апологетом идеи американского доминирования. Но она сейчас заместитель госсекретаря, и, так или иначе, нам взаимодействовать с Соединенными Штатами необходимо, и мы взаимодействуем», - рассказал он.