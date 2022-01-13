Госдеп: Запад продолжит сдерживать агрессию РФ в отношении Украины

Официальный представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс заявил, что США и ЕС подтвердили готовность к совместному сдерживанию «российской агрессии в отношении Украины». Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Прайса, дальнейшую координацию по вопросу Украины подтвердили представители Великобритании, Германии, Франции и Италии на встрече с замгоссекретаря Уэнди Шерман.

Прайс отметил, что на встрече все стороны призвали к дипломатии и снижению агрессии.

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ФОТО: РИА Новости
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