Госдеп: Запад продолжит сдерживать агрессию РФ в отношении Украины
13 января 202200:20
Официальный представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс заявил, что США и ЕС подтвердили готовность к совместному сдерживанию «российской агрессии в отношении Украины». Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Прайса, дальнейшую координацию по вопросу Украины подтвердили представители Великобритании, Германии, Франции и Италии на встрече с замгоссекретаря Уэнди Шерман.
Прайс отметил, что на встрече все стороны призвали к дипломатии и снижению агрессии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru